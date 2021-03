Nach dem Ladevorgang auf dem Hof einer Firma in der Kohlhammerstraße wollte der 60-jährige Fahrer eines Sattelzuges noch die erforderlichen Papiere im Büro abholen. Hierbei vergaß er, die Feststellbremse am Sattelzug zu betätigen, worauf sich das Gespann selbstständig machte, vom leicht abschüssigen Hof auf die Kohlhammerstraße rollte, diese überquerte und gegen das Gebäude einer gegenüberliegenden Firma stieß. Am Gebäude sowie am Sattelzug entstand hierbei ein erheblicher Sachschaden, welcher über 100.000 Euro liegen dürfte. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.