Drei Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der Vogelsangbrücke ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW-Polo in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er vom mittleren auf den Rechtsabbiegestreifen in Richtung Ulmer Straße wechseln wollte, fuhr er auf den vor ihm fahrenden BMW einer 36-Jährigen auf.

Die BMW-Fahrerin und ihre 66-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Polo-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund einer ersten Meldung über eine starke Rauchentwicklung war die Feuerwehr Esslingen mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Meldung bestätigte sich jedoch nicht.