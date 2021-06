Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, verschafften sich die Diebe mit brachialer Gewalt Zugriff in einen Münzeinzahlautomaten im Vorraum einer Bank in der Denkendorfer Karlstraße und plünderten ihn aus.

Spurensicherung und Kriminalpolizei im Einsatz

Im gleichen Zeitraum wurde auf die gleiche Art und Weise ein Münzautomat im Vorraum einer Bank in der Straße Am Marktplatz in Deizisau angegangen und ausgeplündert. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizeiposten Neuhausen und Plochingen haben mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.