An der Leuchtreklame einer Bank in der Hauptstraße in Echterdingen ist am Dienstagabend, kurz nach 20.30 Uhr, aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer ausgebrochen. Dabei geriet einer der in mehreren Metern Höhe angebrachten beleuchteten Buchstaben in Brand.

3000 Euro Schaden, aber kein Übergreifen auf Gebäude

Die Flammen konnten von der alarmierten Feuerwehr jedoch so schnell gelöscht werden, dass die Gebäudefassade nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich verrußt wurde. Der Sachschaden am Schriftzug beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka 3.000 Euro.