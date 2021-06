Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes-Lkw auf der schmalen Kreisstraße von Jesingen in Richtung Ohmden unterwegs, als ihm eine Mercedes-Kehrmaschine entgegenkam. Beim Passieren der Fahrzeuge streiften sich die beiden Lkw jeweils mit ihren Außenspiegeln.

Seitenspiegel wird durch das offene Seitenfenster geschleudert und trifft Fahrer

Dabei rissen beide Spiegel ab, wobei der linke Außenspiegel des Lkw durch das geöffnete Seitenfenster geschleudert wurde, den 32-Jährigen traf und ihn schwer verletzte. Er musste nachfolgend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer der Kehrmaschine blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.