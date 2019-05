In ein Vereinsheim ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das umzäunte Gelände in der Karlstraße ein.

Ein paar Flaschen Bier

Auf der Gebäuderückseite schob der Unbekannte einen Rollladen hoch und schlug die dahinterliegende Scheibe ein. Im Inneren wurde ein Schrank aufgehebelt. Ersten Erkenntnissen nach blieb der Einbrecher außer ein paar Flaschen Bier ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen.

