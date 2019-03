Ein Sachschaden von rund 27 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich Ausfahrt B 27 und Gniebeler Weg ereignet hat. Ein 62-Jähriger wollte gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford von der B 27 kommend in den Gniebeler Weg abbiegen, wobei er einen vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Seat-Fahrer übersah. Dieser wollte aus der Wilhelm-Schickhardt-Straße geradeaus auf die B27 auffahren. Als beide in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zur Kollision. Diese war so heftig, dass an den Fahrzeugen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand und beide abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.