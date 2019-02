Metzingen B28: Unfall sorgt für Stau im Berufsverkehr nach Metzingen

Metzingen / swp

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im beginnenden Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 28 zwischen Reutlingen und Metzingen geführt.

Richtung Metzingen unterwegs

Eine 56 Jahre alte Frau aus Gammertingen war kurz nach 16 Uhr mit ihrem Dacia Sandero auf der rechten der beiden Fahrspuren von Reutlingen in Richtung Metzingen unterwegs. Als sie ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte, scherte sie nach links auf die Überholspur aus und übersah dabei einen von hinten heranfahrenden VW Golf. Dessen 26-jähriger Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, trotzdem krachte sein Golf noch mit großer Wucht ins Heck des Dacia. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW schleuderte über beide Fahrstreifen hinweg und krachte in die Mittelleitplanken, an denen er schließlich völlig zerstört zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin und der Golf-Fahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Autos nicht mehr fahrbereit

Während die Dacia-Fahrerin vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, konnte der 26-Jährige nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Dacia wird auf etwa 5000 Euro, der Schaden am VW auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 19 Uhr halbseitig gesperrt werden.

