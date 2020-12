Zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen ist es am Freitag auf der Burgstraße, Ecke "Beim Tiergarten" gekommen. Um 17.30 Uhr musste ein 66-jähriger Daimler-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was ein nachfolgender 36-jähriger Ford-Fahrer zu spät erkannte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

