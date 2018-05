Metzingen Autofahrer übersieht Biker

Metzingen / swp

Nicht richtig aufgepasst hat ein 24-jähriger Ford Fiesta-Lenker, der am Mittwochvormittag einen Unfall bei Metzingen verursacht hat.

Nachdem der junge Mann kurz vor 10 Uhr die Bundesstraße 312 in Richtung Stuttgart an der Abfahrt Metzingen-Mitte verlassen hatte, hielt er an der darauf folgenden Einmündung zur Landesstraße 378a zunächst an. Nach einer kurzen Wartezeit wähnte er freie Fahrt, weshalb er nach links abbog. Einen in diesem Augenblick aus der Innenstadt von links nahenden Motorradfahrer hatte er übersehen. Der 25-jährige Mann auf seiner Honda hatte keine Chance mehr, den Unfall zu vermeiden und stieß mit dem Pkw zusammen. Mit Knochenbrüchen musste er nach der Kollision vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro.