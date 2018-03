Metzingen Auto wendet verbotswidrig auf der B 312

Metzingen / swp

Auf der Bundesstraße 312 hat sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein bislang noch unbekannter Fahrer eines dunkelgrauen Mittelklasse-Kombis maßgeblich beteiligt gewesen ist. Das teilt die Polizei mit. Gegen 12.35 Uhr fuhr dieser Kombi auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen, als der Fahrer, kurz vor Beginn des vierspurigen Ausbaus, ein verbotenes Wendemanöver durchführte. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten deshalb scharf und bis zum Stillstand abbremsen. Einem 30-jährigen Skoda Octavia-Fahrer in der Kolonne reichte es schließlich nicht mehr, und er fuhr leicht auf einen Opel Meriva auf. Nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte auch eine hinter dem Octavia fahrende 60 Jahre alte Skoda Fabia-Fahrerin. Ihr Wagen krachte mit recht hoher Geschwindigkeit ins Heck ihres Vordermanns. Bei dem Unfall zog sich eine 42 Jahre alte Beifahrerin im Fabia Verletzungen zu, die dazu führten, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Den unbekannten Lenker des dunkelgrauen Kombis schien das alles nicht zu interessieren. Er setzte seine Fahrt einfach fort und fuhr in Richtung Stuttgart davon. An den am Unfall beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von annähernd 10 000 Euro. Weil der Skoda Fabia nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschlepp­unternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Das Polizeirevier Metzingen bittet Zeugen der Kollision oder Verkehrsteilnehmer, die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Telefon (0 71 23) 92 40 zu melden.