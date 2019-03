Schwere Gesichtsverletzungen haben zwei junge Männer bei einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen am Busbahnhof in Plochingen erlitten. Die 22 und 23 Jahre alten Männer warteten zusammen mit vier Freunden um 4.30 Uhr auf ein Ruf-Taxi. Als das Großtaxi vorfuhr, stiegen alle bis auf den 23-Jährigen in das Fahrzeug ein. Nachdem drei bislang unbekannte Männer sich ebenfalls in das Taxi setzten, kam es zu einem Streitgespräch der beiden Gruppen. Dieses artete aus und der 23-Jährige wurde von den Unbekannten zu Boden geschlagen. Als ihm der 22-Jährige zu Hilfe kam, versetzte ihm einer der Kontrahenten einen Kopfstoß. Die Unbekannten gingen im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhofsgebäude davon. Das Taxi fuhr ohne Fahrgäste weg. Die Geschädigten stellten erst im Laufe des Montags Anzeige beim Polizeiposten Plochingen. Sie konnten keine genauen Beschreibungen der Schläger abgeben. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Telefon (0 71 53) 30 70 zu melden.