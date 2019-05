Leichte Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 28 zugezogen. Der Jugendliche befuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Bundesstraße in Richtung Metzingen und prallte dabei ins Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden Honda einer 36-Jährigen. Dabei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Das Kleinkraftrad wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand nach vorläufigen Schätzungen nur geringfügiger Sachschaden.