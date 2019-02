Metzingen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Metzingen / swp

Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstag in der Nürtinger Straße ereignet hat. Eine 48-Jährige bemerkte zu spät, dass eine vor ihr fahrende Dacia-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie krachte mit ihrem Mercedes so heftig in das Heck des Dacia, dass dieser wiederum auf einen davor stehenden Skoda einer 23-Jährigen geschoben wurde, die nach links in einen Parkplatz einfahren wollte. Die schwangere Skoda-Fahrerin wurde anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 7.500 Euro.