Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Donnerstag auf frischer Tat von der Hausbewohnerin überrascht worden. Die 21-Jährige stieß gegen 1.30 Uhr beim Öffnen der Wohnungstür in der Stuttgarter Straße auf einen dunkel gekleideten, maskierten Mann, der unmittelbar danach die Flucht ergriff. Wie der Unbekannte in die Wohnung gelangen konnte und ob er beim Durchwühlen mehrerer Schränke Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.