Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Oberboihinger Straße in Zizishausen ereignet. Mitarbeiter wollten kurz nach 7.30 Uhr eine 300 Kilogramm schwere Statue auf einen Sackkarren verladen. Beim Ankippen der kopflastigen Figur kippte diese um und fiel auf einen 27-Jährigen.

Stationär aufgenommen

Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde in die Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen eingeschaltet.

