Der Tunnel im Zuge der Landesstraße L 1210, Ortsumfahrung Beuren, wird in den Nächten von Montag, 19. Juli bis einschließlich Freitag, 23. Juli 2021 für den Verkehr jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch Beuren geführt. Tagsüber wird die Sperrung aufgehoben.

Während der Sperrung werden wichtige Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten im Tunnel ausgeführt sowie die betriebstechnischen Einrichtungen des Tunnels gewartet.