Am 6. November 2019 hatte sich ein 29-jähriger Angestellter gegen 19.20 Uhr in einem Nebenraum der Bar in der Straße Schloßberg in Nürtingen befunden.

Drei maskiert Männer betreten Lokal

Drei bislang unbekannte, teilweise maskierte Männer hatten das Lokal betreten und waren zielgerichtet in den Nebenraum gegangen. Dort schlug mindestens einer der Täter mit einem Gegenstand auf den 29-Jährigen ein. Dieser erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden, die er mittlerweile wieder verlassen konnte. Eine achtköpfige Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen arbeitet seither mit Hochdruck an der Aufklärung des versuchten Tötungsdelikts.

18-Jähriger festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnte zu Beginn der Woche der 18-jährige Tatverdächtige in Nürtingen festgenommen werden. Der Mann, der sowohl die deutsche als auch die serbische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.