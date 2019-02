Dettingen/Teck Am Steuer eingeschlafen

Dettingen/Teck / swp

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 19-jährigen Lenninger, der am Sonntagmorgen am Steuer seines Wagens eingeschlafen und in den Gegenverkehr gekracht ist. Der Fahranfänger war gegen 5.20 Uhr mit seinem Fiat auf der B 465 von Dettingen in Richtung Owen unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge am Steuer einnickte. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die linke Fahrbahnseite und krachte dort gegen einen entgegenkommenden Ford Galaxy. Dessen 42 Jahre alter Fahrer hatte noch vergeblich versucht, einer drohenden Kollision durch ein Ausweichen nach rechts zu entgehen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abgewiesen, wobei sich der Ford mindestens einmal komplett überschlug, bevor er im angrenzenden Acker auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, die nach dem Unfall nur noch Schrottwert hatten, wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird mit insgesamt etwa 40 000 Euro beziffert.