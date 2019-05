Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten, alkoholisierten Daimlerfahrerin ist es am Donnerstagmorgen auf der B 27 von Stuttgart in Fahrtrichtung Tübingen gekommen. Kurz vor 7 Uhr befuhr eine 27-Jährige aus Reutlingen eine langgezogene Linkskurve und geriet nach rechts in den Grünstreifen, wo sie an einer Böschung gegen einen Baum prallte. Im weiteren Verlauf geriet sie ins Schleudern und kam querstehend auf der B 27 zum Stillstand. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten bei der Unfallfahrerin eine Alkoholbeeinflussung fest, weshalb bei ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Unfallaufnahme und Beseitigung des großen Trümmerfeldes durch die Straßenmeisterei musste die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen für etwa 2,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Abfahrt zur B 312 ausgeleitet. Am Daimler entstand ein Schaden von zirka 8000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.