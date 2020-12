Rund 50 Landwirte haben in Aichtal im Landkreis Esslingen unter anderem mit Traktoren die Zufahrt zum Zentrallager von Aldi Süd blockiert. Sie hatten sich am Sonntagabend gegen 21 Uhr spontan versammelt. Grund dafür seien die ruinösen Preise der Discounter für Milch- und Fleischprodukte. Die Milchpreise liegen bundesweit derzeit im Schnitt bei knapp über 30 Cent pro Liter, Bauern fordern etwa zehn Cent pro Liter mehr für eine auskömmliche Milchproduktion. Die Landwirte die unter anderem aus dem Raum Böblingen, Reutlingen, Esslingen und Göppingen stammen waren mit 40 Traktoren in Aichtal zusammen gekommen.

Eine Gruppe von Landwirten wurde schon kurz vor Aichtal auf der Landstraße von der Polizei angehalten und kontrolliert, ob sie eine Anzeige wegen der nicht Beachtung wegen der aktuell gültigen Ausgangssperre bekommen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar so die Polizei. Die Landwirte hintreten die LKW-Fahrer das Gelände das Zentralwarenlager zu Verlassen und zu befahren. Die war mit drei Streifen vor Ort, um die Situation zu beobachten.