Auf der A8 ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit mindestens drei LKWs gekommen. Aus noch unbekannter Ursache sind gegen 12:15 Uhr die beteiligten Fahrzeuge auf Höhe Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) in Richtung Stuttgart zusammen gestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Vollsperrung aller drei Fahrstreifen Richtung Stuttgart auf unbestimmte Zeit

Bei dem Unfall verteilte sich die Ladung von einem der LKWs auf allen drei Fahrbahnen in Richtung Stuttgart. Die Autobahnmeisterei sei bereits im Einsatz. Bis die Getreidekörner weggeräumt sind, bleibe die A8 in Richtung Stuttgart jedoch voll gesperrt. Nach Polizeiangaben sollen mindestens zwei Personen verletzt sein.