Bempflingen 79-Jährige verstirbt nach einem Verkehrsunfall

Bempflingen / al/swp

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmittag bei Bempflingen gegeben. Kurz vor zwölf Uhr sind auf der Kreisstraße 1231 ein Omnibus und ein Auto kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, kam hierbei eine 79 Jahre alte Frau ums Leben.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 42-jährige Fahrer eines Linienbusses von Großbettlingen herkommend in die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße ein, um dort zu wenden und in Richtung Ortsmitte zurückzufahren. Ein 78-jähriger Golf-Fahrer, der zusammen mit seiner 79-jährigen Beifahrerin auf der K 1231 in Richtung Bempflingen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Busses. Dieser kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin im Golf lebensgefährlich, wie DRK-Einsatzleiter Michael Wucherer erklärte. Die 79-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden. Aufgrund dessen entschied man sich auch, sie im Rettungswagen ins Krankenhaus zu transportieren. Es sei die schnellste und auch geeignetste Methode, da im Hubschrauber nur eingeschränkte Rettungsmaßnahmen möglich sind. Die 79-Jährige verstarb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus. Schwer verletzt wurden indessen der Fahrer des Golfs und des Linienbusses. Der 42-Jährige wurde beim Unfall in der Fahrerzelle des Busses eingeschlossen. „Die Feuerwehr musste sowohl die Einstiegshilfe also auch die seitliche Begrenzung entfernen, um den Busfahrer zu befreien“, sagte Einsatzleiter Roland Wurster von der Freiwilligen Feuerwehr Großbettlingen. Danach wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Golf-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Sachverständiger mit der genaueren Untersuchung des Verkehrsunfalls beauftragt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 230 000 Euro beziffert. Die K 1231 war während der Unfallaufnahme bis etwa 15.15 Uhr voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend an. Beim Einsatz waren insgesamt 30 Feuerwehrmänner aus Bempflingen, Großbettlingen und Nürtingen. Unterstützt wurden sie von elf Kräften des DRK und der Malteser.