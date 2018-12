Pliezhausen 41-Jährige übersieht Rollerfahrer

Neckartenzlingen / swp

Schwere Verletzungen hat ein 63-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Neckartenzlingen erlitten. Gegen 15.15 Uhr bog die 41 Jahre alte Fahrerin eines Renault Twingo von der Metzinger Straße nach links in die Straße Auwiesen ab und übersah hierbei offenbar das entgegenkommende Zweirad.

Bei der anschließenden Kollision wurde der Mann von seinem Roller abgeworfen und stürzte nach Polizeiangaben auf die Fahrbahn. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5000 Euro.