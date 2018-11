Riederich 16-Jährige schwer verletzt

Riederich / swp

Mit schweren Verletzungen ist eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin am Mittwochabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche gegen 21.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Riederich herkommend in Richtung Grafenberg unterwegs.

Auf der feuchten Straße geriet sie in einer Rechtskurve mit ihrem Zweirad plötzlich ins Schleudern, kam nach links in den Grünstreifen ab und stürzte in den dortigen Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.