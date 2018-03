Verkehrsunfall 15 000 Euro Schaden bei Kollision

Bad Urach / swp

Ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Hengen entstanden. Eine 39-Jährige bog um 14 Uhr mit ihrem Audi A 3 von der Böhringer Straße auf die Landesstraße 245 ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Sattelzug eines 27-Jährigen, der auf der L 245 von der Bundesstraße 28 herkommend in Richtung Seeburg unterwegs war.

Einem Zeugen und den Angaben der Frau nach, hatte der Mann an seinem Fahrzeug den rechten Blinker in Betrieb, worauf die 39-Jährige irrtümlicherweise davon ausging, dass der Lastwagen vor ihr auf der Kreuzung abbiegen würde.