Eine ganze Latte von Vergehen hat ein betrunkener Mann am Samstagabend in Senden begangen. Laut Polizei war der Mann zu Besuch bei seiner Verwandtschaft. Offenbar kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 33-Jährige die Wohnung verließ und sich zu einem Großparkplatz an der Ulmer Straße begab. Do...