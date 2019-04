Dumm gelaufen - oder besser gesagt: gefahren. Ein Mitarbeiter einer Fliesenlegerfirma ist am Freitagmorgen um 7.00 Uhr alkoholisiert zu einem Auftrag in Dillingen an der Donau erschienen. Dummerweise handelte es sich bei dem Auftraggeber der Reparaturarbeiten um die Dillinger Polizeiinspektion.

Alkoholtest ergibt 0,7 Promille

Als der 36-Jährige sich einen Besucherausweis ausstellen lassen wollte, nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch wahr. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Die Autoschlüssel blieben dementsprechend bei der Polizei. Gegen den Mitarbeiter der Fliesenlegerfirma wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

