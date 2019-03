Ein älterer Mann hat mehrere Jugendliche am Samstag mit einem Samurai-Schwert bedroht. Sie wollten ihm bei einer Fahrradpanne nicht helfen.

Mit einem fast einen Meter langen Samurai-Schwert hat ein Radfahrer in Schwaben mehreren Jugendlichen Angst eingejagt. Der Mann habe die Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in Königsbrunn zunächst beschimpft, mit Steinen beworfen und schließlich die 95 Zentimeter lange Klinge gezückt und damit wild herumgefuchtelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann habe er das Schwert ins Gras geworfen und sei weggegangen. Zwei der Jugendlichen wurden durch die Steinwürfe leicht verletzt.

Streit nach Fahrradpanne

Auslöser des Vorfalls vom Samstag war den Angaben zufolge ein Streit, als die Jugendlichen dem Mann nicht halfen, eine Panne an seinem Fahrrad zu beheben. Wie der Radfahrer das japanische Langschwert transportiert hatte und ob es den Jugendlichen nicht früher aufgefallen war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Polizei findet Flüchtigen in seiner Wohnung

„Das Schwert wurde konfisziert“, sagte ein Sprecher. Die Beamten identifizierten den laut Polizei „älteren Mann“ mithilfe der Beschreibung der Jugendlichen und fuhren zu seiner Wohnung. Nun erwarte ihn eine Anzeige und voraussichtlich eine Geldstrafe, sagte der Polizeisprecher.

