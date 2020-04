Schrecklicher Fund in Oberbayern: In einem Haus in Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) hat die Polizei drei Leichen entdeckt. Wie mehrere Medien berichten, wurden Polizei- und Rettungskräfte am Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr in die oberbayrische Gemeinde gerufen. Die Beamten fanden die drei toten Personen in einem Wohnhaus.

Familientragödie wahrscheinlich

Die Ermittlungen der Polizei laufen. „Aktuell gehen wir von einer Familientragödie zum Nachteil von zwei Kindern aus“, sagte ein Polizeisprecher im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse.