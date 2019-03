Am Dienstagabend wurde in Laichingen ein Garagentor angezündet. Darauf war bereits zwei Stunden zuvor eine Drohung zu lesen.

Am späten Dienstagabend hat sich in der Olgastraße in Laichingen ein Brandanschlag ereignet. Dabei wurde das Garagentor eines unbewohnten Hauses beschädigt. Bevor es zu dem Feuer kam, waren auf dem Tor bereits zwei Stunden zuvor die Worte „Wir kommen wieder. Dann nicht Auto, sondern ihr“ zu lesen. Der Schriftzug – der durchaus als Morddrohung verstanden werden kann – erstreckte sich über die gesamte Fläche des Tores und war auch nach den Löscharbeiten zu sehen. Mittlerweile wurde er entfernt.

Erst die Drohung, dann der Brandanschlag

Das Feuer soll zwischen 22.30 und 22.40 Uhr gelegt worden sein. Beim Schriftzug geht die Polizei davon aus, dass er gegen 20.30 Uhr angebracht wurde. Die Polizei geht der Frage nach, ob beide Taten von der selben Person verübt wurden, oder ob es sich um mehrere Täter handelt.

Augenzeuge rief die Polizei

Für die Brandstiftung wurde eine nicht identifizierte Flüssigkeit, vermutlich Benzin, gegen die Garage geschüttet und angezündet. Polizei und Feuerwehr wurden durch einen Augenzeugen alarmiert. Er hatte die Flammen entdeckt, konnte jedoch keine weiteren Hinweise liefern.

Wem gilt die Drohung?

Verletzt wurde an diesem Abend niemand. Darüber, wem die Botschaft eigentlich gilt, kann bislang nur spekuliert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Bedrohung.

Das könnte dich auch interessieren:

Brandstiftung Laichingen: Unbekannter zündet Garagentor an In Laichingen hat ein Unbekannter am späten Dienstagabend ein Garagentor angezündet und dazu eine unbekannte Flüssigkeit verwendet.