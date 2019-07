Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, gegen 2.30 Uhr, in der Staufeneckstraße in Eislingen einen Zigarettenautomaten gesprengt und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Anwohner haben drei junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren bei der Tat beobachtet. Alle drei waren etwa 185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Zwei trugen einen Kapuzenpullover. Schaden: etwa 2000 Euro. Hinweise unter Telefon (07161) 8510.