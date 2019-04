Am Sonntag gegen 19 Uhr hat ein Zeuge in Oggelshausen vier Personen auf einem Firmengelände in der Biberacher Straße in beobachtet. Die Männer hatten mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel für den Transport vorbereitet und verladen. Der Zeuge rief einen Bekannten zum Grundstück, der die Polizei alarmierte.

Polizei sucht zwei Diebe mit Hubschrauber

Die Beamten waren schnell vor Ort und konnten zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren festnehmen. Die anderen beiden Diebe konnten vorher flüchten. Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach den beiden Geflüchteten. Bei der Suche setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Die Ermittlungen und Suche nach diesen Männern dauern an. Zudem prüfen die Beamten, ob die Gruppe für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.

Das könnte dich auch interessieren:

Brand in Schorndorf Krebserregende Flüssigkeiten ausgelaufen In Schorndorf hat in der Nacht ein Brand im Firmengebäude eines Akkuherstellers einen Millionenschaden angerichtet.