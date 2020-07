Ein Ford-Fahrer ist am Freitag gegen 16 Uhr mit seinem Auto von der Salacher Straße in Eislingen abgekommen. Er rammte eine Hauswand, die erheblich beschädigt wurde. Auch ein Schaufenster ging zu Bruch. Der Schaden am Haus wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt, am Auto zirka 10 000 Euro. Der 31-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Foto: SDMG