In Pfullendorf hat ein Mann seinen Hund in einem überhitzten Auto eingesperrt. Drei Stunden musste das Tier bei fast 50 Grad Celsius warten.

Mehrere Stunden war ein Hund in einem überhitzten Auto in Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen eingesperrt. Wie zunächst die Schwäbische Zeitung berichtet, bemerkten Zeugen am Samstag den Wagen, der in der prallen Sonne geparkt war, und informierten die Polizei.

Obwohl die Seitenfenster des Fahrzeugs einen Spalt geöffnet waren, betrug die Innentemperatur des Pkw zwischen 46 und 48 Grad Celsius. Wie die Polizeihundeführerstaffel feststellte, war der Hund zu diesem Zeitpunkt bereits etwa drei Stunden im Auto eingesperrt gewesen.

Tipps vom Tierarzt Wie Haustiere die Hitzewelle gut überstehen Hohe Temperaturen können auch für Vierbeiner zur Gefahr werden. Tierarzt Ralph Rückert gibt Tipps für Besitzer von Hunden, Katzen und Kaninchen.

Während die Beamten noch im Einsatz waren, erschien der Halter des Tieres. Der 24-Jährige hatte in Pfullendorf eine Veranstaltung besucht. Ihn erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Das könnte dich auch interessieren:

Kontrolle in Roggenburg Vorbestrafter Landwirt wehrt sich gegen Neu-Ulmer Veterinäramt Erneut Vorwürfe gegen Landwirt aus Roggenburg. Dieser wehrt sich gerichtlich gegen das Neu-Ulmer Veterinäramt.