Heidenheim / Polizei

4000 Euro Sachschaden haben Unbekannte am Donnerstag bei Unfällen hinterlassen. Die Polizei ermittelt.

Zwischen 6.40 und 9.15 Uhr parkte ein Polo an der Clichystraße und wurde von einem Unbekannten gerammt. Den Schaden den er dabei angerichtet hat schätzt die Polizei auf ungefähr 2000 Euro.

Zwischen 13 und 15 Uhr hatte ein Autofahrer seinen BMW in der Steinbeisstraße geparkt. Ein Unbekannter fuhr dagegen und richtete einen Schaden in Höhe von ebenfalls rund 2000 Euro an. Die Polizei ermittelt.