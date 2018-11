Kreis Heidenheim Zwei Unfälle: Erhebliche Staus im Berufsverkehr

Kreis Heidenheim / pm/cat

Nach einem Unfall auf der A7 sowie einem weiteren Unfall auf der Ausweichstrecke kommt es im Kreis Heidenheim zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nichts geht mehr im Berufsverkehr am Montagmorgen in und um Heidenheim: Am Morgen kam es auf der A7 zwischen Giengen und Niederstotzingen in Fahrtrichtung Ulm zu einem Unfall. Dabei wurde ersten Angaben zufolge mindestens eine Person verletzt.

Die Autobahn Richtung Ulm musste zeitweise gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein Stau, der zwischenzeitlich bis zur Anschlussstelle Heidenheim reichte.

Weiterer Unfall auf der Landstraße bei Bissingen

Der Verkehr suchte sich seinen Weg - und zwar ab der Anschlussstelle Heidenheim durch Heidenheim über die B 19 bis zur Anschlussstelle Niederstotzingen und ab dort wieder auf die Autobahn.

In dieser verkehrstechnisch ohnehin extrem angespannten Situation, kam es bei Bissingen zu einem weiteren Unfall auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Landstraße L 1079. Dieser hatte zur Folge, dass der Verkehr auf der Ausweichstrecke zwischen Giengen und Niederstotzingen weiter zum Erliegen kam.

Auf mehreren Streckenabschnitten - darunter auch von Nattheim nach Heidenheim - ging am Montagmorgen daher zwischenzeitlich wenig bis gar nichts voran.