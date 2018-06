Heidenheim / Polizei

Unbekannte stahlen am Freitag in Heidenheim zwei Motorroller.

Am Freitagabend bemerkten die Besitzer den Verlust: Ihre Motorroller waren weg. Beide Zweiräder standen zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße. An einem violetten Roller der Marke Hyosung war kein Kennzeichen angebracht.

Am anderen Roller des Herstellers Nezhou war das Kennzeichen 908KVE angeschraubt. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321 3220) ist jetzt auf der Suche nach den Fahrzeugen und dem Dieb.