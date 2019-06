Bei einem Unfall wurden am Sonntag ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger leicht verletzt.

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Sonntag gegen 19 Uhr, nachdem ein 15-Jähriger mit seinem Mofa die Kreisstraße DLG 27 von Hohenmemmingen in Richtung Staufen befuhr. Obwohl das Mofa nur für eine Person zugelassen war, saß ein 14-Jähriger als Sozius hinter dem Fahrer.

Der 15-Jährige wollte mit seinem Mofa an der Einmündung nach links auf einen Radweg abbiegen, hierbei wurde er jedoch von einem nachfolgenden Peugeot-Fahrer überholt und das Mofa prallte in die rechte hintere Fahrzeugseite. Das Mofa geriet auf Grund des Zusammenstoßes ins Schlingern, so dass sowohl der 15-Jährige als auch der 14-Jährige auf die Fahrbahn stürzten. Sie verletzten sich dabei leicht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4300 Euro.