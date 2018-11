Heidenheim Zwei Beteiligte, zwei Geschichten

Heidenheim / Polizei

Am Samstagabend streiften sich in Heidenheim zwei Autos. Beide Fahrer hatten ihre eigene Geschichte, deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.

Zu dem Unfall war es am Samstagabend gegen 17:35 Uhr gekommen. Eine 21-jährige Lenkerin wollte mit ihrem Opel Meriva auf ihrer Rechtsabbiegespur in die Seewiesen abbiegen. Der hinter ihr nachfolgende 27-jährige Lenker eines Opel Insignia blieb auf seiner Geradeausspur und wollte an der 21-Jährigen vorbeifahren.

Dabei streiften sich beide Pkw. An den Pkw entstand jeweils ein Schaden von 1.000 Euro. In der Schilderung des Unfallherganges gehen nun die Aussagen der beiden Fahrzeugführer auseinander, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht, die sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, dem Polizeirevier Heidenheim, unter der Telefonnummer 07321/322-432 melden sollen.