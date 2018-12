Heidenheim Zwei Autos brennen lichterloh

Heidenheim / kir

Am Dienstagabend brannten aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos vollständig aus.

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr brannten in der Härtsfeldstraße in Heidenheim nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort zwei Autos vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Beide noch recht neuwertigen Fahrzeuge waren auf einem Lagerplatz eines dortigen Autohauses geparkt.

Die Feuerwehr Heidenheim war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die in Vollbrand stehenden Pkws zu löschen. Gegen 22.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Warum sich die Autos entzündet haben, ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein ebenfalls zur gleicher Zeit fliegender Hubschrauber hatte laut Einsatzkräften nichts mit den brennenden Autos in der Härtsfeldstraße zu tun.