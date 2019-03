Eine 22-Jährige musste am Montag nach einem Unfall ins Krankenhaus.

Eine Leichtverletzte und 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles am Montagmorgen: Gegen 7 Uhr war ein 31-Jähriger an der Christophstraße unterwegs. Er wollte mit seinem Audi in die Straße Am Meilenstein abbiegen. Hierbei stieß er mit dem Ford einer 22-Jährigen zusammen. Die Frau hatte Vorfahrt und versuchte noch auszuweichen. Dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt.