Niederstotzingen Werkzeug für Einbruch lag in der Nähe

Werkzeug für Einbruch lag in der Nähe

Niederstotzingen / Polizei

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag suchte ein Einbrecher ein Haus im Amselweg heim. Er brach die Tür zu einem Keller auf.

Das Werkzeug dazu hatte er teils in einem Geräteschuppen gefunden. Im Haus durchsuchte der Täter alle Räume und wühlte in den Schränken und Kommoden. Ob er auch dabei auch etwas fand, steht noch nicht fest, da sich die Bewohner erst einen Überblick verschaffen müssen.

Die Polizei ermittelt jetzt und fragt: Wer hat am Montag oder Dienstag in Niederstotzingen verdächtige Personen gesehen? Wem sind im Amselweg und der näheren Umgebung fremde Fahrzeuge aufgefallen? Eventuelle Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 07321.3220 erbeten.