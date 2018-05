Kreis Heidenheim / Polizei

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, zu dem der Kreis Heidenheim gehört, ereignen sich im Schnitt täglich vier Unfälle mit Wildtieren.

Ausnahmen bestätigen die Regel: In der laufenden Woche waren es von Montag bis Freitag bereits 32. Die Polizei rät deshalb, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht auf Wildwechsel zu achten.

Kommt es zu einem Unfall, muss das Warnblinklicht eingeschaltet, das Warndreieck aufgestellt und die Polizei informiert werden, so ein Tipp der Pressestelle in Ulm.