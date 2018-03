Lauingen Vier Ladendiebstähle am Samstag im Kreis Dillingen

Lauingen / Polizei

Gleich viermal mussten die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen am Samstag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 18 Uhr zu Ladendiebstählen ausrücken.

In einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße in Lauingen wurde eine 43 Jährige dabei beobachtet, wie sie Kosmetika in die Hosentasche schob und anschließend die Kasse passierte, ohne die Ware im Wert von 2,45 Euro zu bezahlen. Eine Durchsuchung der Frau ergab, dass sie ausreichend Bargeld mit sich führte und die Ware problemlos bezahlen konnte.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es dann gegen 14.25 Uhr in einem Baumarkt in der Hans-Geiger-Straße. Dort hatte ein 22 Jähriger gezielt einen Seitenschneider im Wert von 48 Euro entwendet. Hierfür schnitt er mit einer extra mitgeführten Cutterklinge zuvor die Verpackung auf.

Gegen 16.30 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße erneut ein Ladendieb festgehalten, nachdem dieser großzügig Kosmetikartikel und Süßigkeiten im Wert von ca. 20 Euro eingesteckt hatte, diese aber nicht bezahlen wollte. Erst nachdem er in das Büro des Ladendetektives gebracht wurde, gab er die gestohlene Ware widerwillig zurück. Der 38 jährige Mann hatte weder Bargeld noch sonstige Zahlungsmittel dabei.

Um 18 Uhr meldete schließlich eine Drogerie in der Lauinger Straße in Gundelfingen ebenfalls einen Ladendiebstahl. Dabei wurde eine 47 jährige Frau festgehalten, die zuvor künstliche Fingernägel im Wert von ca. 7 Euro entwendet hatte und ohne zu zahlen den Kassenbereich verlassen wollte.