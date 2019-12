Die Polizei in Aalen und Schwäbisch Gmünd fahndet öffentlich nach Bernhardt-Hermann Wendt. Der 71-jährige Vermisste verließ zwischen Mittwoch, 25. Dezember 2019 und Freitag, 27. Dezember 2019 sein Wohnhaus in der Albstraße in Heubach im Ostalbkreis in unbekannte Richtung.

Der Vermisste ist wegen eines Schlaganfalls sehr schlecht zu Fuß und obendrein desorientiert, berichtet die Polizei. Es sei zu befürchten, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Intensive polizeiliche Suchmaßnahmen seien bislang ohne Erfolg verlaufen.

Suche nach Vermisstem aus Heubach mit Personenbeschreibung

Deswegen bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Das ist die Personenbeschreibung:

1,75 Meter groß

Schlanke Statur

Brille

kurze graue Haare

Fünftagebart/Oberlippenbart

Auf einem Fahndungsfoto trägt er mehrere Ohrringe

Die Bekleidung ist nicht bekannt

Hinweise zur vermissten Person nehmen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/358-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.