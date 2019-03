Am Montagabend wurden in Herbrechtingen zwei Kinder als vermisst gemeldet. Auch mit einem Hubschrauber wurde nach ihnen gesucht. Am Ende ging die Sache gut aus.

Zwei Kinder im Grundschulalter sind am Montagabend nicht zur vereinbarten Uhrzeit vom Spielen nach hause gekommen. Die Eltern sorgten sich und machten sich selbst auf die Suche, wie die Polizei berichtet. Als diese Suche auch gegen 21 Uhr ohne Erfolg geblieben war, alarmierten sie die Polizei. Diese suchte mit Streifen und einem Hubschrauber nach den vermissten Kindern.

Bald konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, denn die Kinder kamen zwischenzeitlich selbstständig nach Hause zurück.