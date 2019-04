Mehrere Stunden war die Feuerwehr Herbrechtingen am Mittwoch an der Brenz im Einsatz, um einen verletzten Schwan zu fangen.

Ein Schwan, der am Schnabel und an einem Bein verletzt ist, hat sowohl die Feuerwehr Herbrechtingen als auch ein Team der Wildvogelpflegestation Westhausen am Mittwochmittag mehrere Stunden lang beschäftigt.

Passanten hatten das verletzte Tier auf der Brenz bei Herbrechtingen entdeckt, später war die Wildvogelpflegestation gerufen worden. Als die Tierschützer in Herbrechtingen ankamen, war der Schwan jedoch nicht mehr auffindbar.

Erst nach einer längeren Suche wurde er entdeckt - in der Nähe der Bindsteinmühle. Doch er schwamm beharrlich in der Mitte des Flusses. Die Tierschützer hatten keine Chance, an ihn heranzukommen und wandten sich daraufhin an die Feuerwehr Bolheim, die mit einigen Mann zum Fluss anrückte. Doch auch gemeinsam gelang es nicht, den Schwan zu erreichen. Ein Boot musste her.

Auch ein Boot hilft nicht weiter

Doch auch als die hinzugerufene Feuerwehr Herbrechtingen samt Boot an der Brenz angekommen war, ließ der Schwan sich nicht fassen. Jedesmal, wenn das Boot zu Wasser gelassen wurde, nahm das Tier Reißaus. Selbst mit Futter ließ er sich nicht locken, schwamm stattdessen in Richtung Eselsburger Tal, und wieder zurück.

Tierschützer und Feuerwehr „haben alles versucht“, so Feuerwehr-Sprecher Michael Salwik. Schließlich habe man sogar einen Tierarzt an die Einsatzstelle gerufen, doch am Ende half alles nichts. Der Einsatz wurde erfolglos abgebrochen, die Feuerwehren rückten wieder ein.

Die Tierschützer der Vogelstation Westhausen indes blieben vor Ort, um dem Tier möglicherweise doch noch habhaft zu werden. Ob dies gelang, war am späten Mittwochnachmittag nicht bekannt.