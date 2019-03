Am Sonntag wurde die Feuerwehr um 6 Uhr zu einem Küchenbrand in der Theodor-Schäfer-Straße gerufen.

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Siechenberg in der Theodor-Schäfer-Straße wurden die Abteilungen Heidenheim und Mergelstetten am Sonntagmorgen um 6 Uhr alarmiert.

Der 36-Bewohner der betroffenen Wohnung war eingeschlafen und hatte Essen auf dem Herd vergessen. Das brennende Öl auf dem Herd hatte der Mann bereits gelöscht, er wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde belüftet.

Da das Feuer auch die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen hatte und Glutnester darin nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde das Gerät demontiert und ins Freie gebracht.

Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Das Gebäude wurde evakuiert. Sachschaden: etwa 5000 Euro.