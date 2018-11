Oberkochen / Polizei

Die vereiste Frontscheibe eines Pkw VW Golf führte am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ein 33-Jähriger war gegen 8 Uhr in sein Fahrzeug gestiegen und hatte, eigenen Angaben zufolge, die beeinträchtigte Sicht erst bemerkt, als er schon losgefahren war. An der Einmündung Feigengasse / Katzenbachstraße fuhr er daher an den rechten Fahrbahnrand, um das Eis von der Scheibe zu kratzen.

Durch seine eingeschränkte Sicht übersah er dabei allerdings ein Verkehrszeichen und fuhr dagegen. Der 33-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.